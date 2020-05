Romantisches Lagerfeuer im Wald löst Polizeieinsatz aus

Troisdorf (dpa/lnw) - Sie hatten es sich auf einer Decke gemütlich gemacht, vor ihnen knisterte es: Mit einem nächtlichen Lagerfeuer im Wald hat einem Paar in Troisdorf bei Bonn einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die 38-Jährige und ihr 40 Jahre alter Begleiter hätten ihr Treffen in der Nacht zum Mittwoch «romantisch aufwerten» wollen, teilte die Polizei mit. Das ging allerdings nach hinten los: Ein Zeuge habe den aufsteigenden Rauch gesehen und Feuerwehr und Polizei verständigt. Die Polizei traf das Paar auf einer Decke liegend an, zu ihrer Füßen brannte das Lagerfeuer. Die Beamten löschten es mit einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen.

Von dpa