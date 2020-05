Achtjähriger in Oberhausen von Auto erfasst: Schwer verletzt

Oberhausen (dpa/lnw) - Ein acht Jahre alter Junge ist in Oberhausen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er sei am Dienstagabend auf die Fahrbahn gelaufen - aus Sicht eines herannahenden 72-jährigen Autofahrers von links, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Kind wurde vom Auto erfasst und stürzte zu Boden. Der Junge wird nun in einem Krankenhaus behandelt.