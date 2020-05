BVB-Nationalspieler Brandt: Vieles wird «von Null losgehen»

Dortmund (dpa) - Fußball-Nationalspieler Julian Brandt setzt den Wiederbeginn der Bundesliga an diesem Wochenende mit einem Neustart gleich. «Samstag wird so vieles von Null losgehen, es gibt kein Heim- oder Auswärtsspiel in der Art mehr, kein Vor- und kein Nachteil. Es ist eigentlich so ein bisschen die Besinnung auf Basissachen, so wie wir mit dem Fußball angefangen haben als kleine Kinder. Ist schon so ein bisschen «back to the roots»», sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund in einem Sky-Interview vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr).

Von dpa