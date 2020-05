Mann übergießt zwei Personen mit brennbarer Flüssigkeit

Duisburg (dpa/lnw) - Ein 62 Jahre alter Mann soll in einem Duisburger Handwerksbetrieb einen Mann (52) und eine Frau (50) mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen haben. Bei der Tat am Dienstag blieben beide unverletzt, wie die Polizei berichtete. Der Tatverdächtige habe ein Messer und ein Feuerzeug mit sich geführt, die jedoch nicht zum Einsatz gekommen seien. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen. Nähere Hintergründe und das mögliche Motiv des Täters seien derzeit noch unklar, so die Polizei. Sie ermittelt wegen versuchter Tötung und hat eine Mordkommission eingerichtet.

Von dpa