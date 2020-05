Video nach Masken-Streit in Supermarkt: Polizei ermittelt

Die Aufnahmen waren nach Angaben der Polizei am Samstag in einem Markt in Troisdorf entstanden. Die Beamten waren demnach gerufen worden, weil zwei Männer mit Mitarbeitern eines Supermarktes in Streit geraten waren, weil sie sich geweigert haben sollen, die nach der Corona-Schutzverordnung erforderliche Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen. Auf dem Video sieht man, wie die Situation eskaliert und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit der Polizei kommt. Nach Angaben der Beamten erlitt ein Polizist dabei Prellungen und eine blutende Gesichtswunde, sein Kollege Knochenbrüche insbesondere im Gesicht. Die Beschuldigten erlitten demnach leichte Verletzungen.

Der Sprecher erklärte, man werte auch noch weitere Aufnahmen und Zeugenangaben aus. Noch seien nicht alle Fakten bekannt. «Wenn alle Informationen verfügbar und bewertet sind, werden wir auch intern die Einsatzsituation taktisch nachbereiten.»