Rund 200 weitere Corona-Infektionen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind 201 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl der Erkrankungen erhöhte damit am Dienstag auf insgesamt 35 315, wie aus einer Auflistung des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Demgegenüber stehen 28 986 Genesene und damit 278 mehr als am Montag.