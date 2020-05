Betrunkener Fahrer verfolgt 59-Jährigen und greift ihn an

Rödinghausen (dpa/lnw) - Ein betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender 38-Jähriger hat einen 59-Jährigen Fahrer mit seinem Auto verfolgt, ausgebremst und dann mit einer Flasche angegriffen. Bei der folgenden Schlägerei im ostwestfälischen Rödinghausen wurden beide Männer verletzt und mussten ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Dienstag mit. Was den Zorn des 38-Jährigen Autofahrers bei dem Vorfall am Sonntagnachmittag erregt hatte, war zunächst unklar. Der 38-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.