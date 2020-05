Hochtief verdient wegen der Corona-Krise weniger

Essen (dpa) - Der Baukonzern Hochtief hat im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie weniger verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn ging im Jahresvergleich um rund 7 Prozent auf 123,7 Millionen Euro zurück, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Essen mitteilte. Dies hing vor allem damit zusammen, dass der spanische Autobahnbetreiber Abertis, an dem Hochtief mit rund 20 Prozent beteiligt ist, 20 Millionen Euro weniger zum Ergebnis beisteuerte als ein Jahr zuvor.

Von dpa