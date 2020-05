Fortuna verlängert Verträge mit Nachwuchs-Trainern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf setzt bei seinen Trainern im Juniorenbereich auf Kontinuität. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurden die Verträge mit den Nachwuchstrainern Nico Michaty (U23), Sinisa Suker (U19) und Jens Langeneke (U17) verlängert. Der 46 Jahre alte Suker wird auch Junioren-Cheftrainer und übernimmt zukünftig übergeordnete Aufgaben für den Trainerbereich des Nachwuchsleistungszentrums. Zudem hat der Club für seine U23-Mannschaft in der Regionalliga West Boris Tomiak verpflichtet. Der 21-Jährige, der in der Jugend für Schalke 04 und Rot-Weiss Essen spielte, wechselt von Altona 93 an den Flinger Broich.

Von dpa