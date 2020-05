Fußball-Bundesligist Köln bindet Talent Voloder langfristig

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln plant langfristig mit Talent Robert Voloder. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat der 19 Jahre alte Innenverteidiger einen Vertrag bis 30. Juni 2023 mit einer Option für ein weiteres Jahr unterschrieben. Der in Frankfurt/Main geborene Voloder ist Kapitän der U19-Mannschaft und trainiert seit Ende Februar fest mit dem Profi-Team von Trainer Markus Gisdol, in dem er bereits zweimal im Kader stand.

Von dpa