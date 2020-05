Mann verletzt Partnerin mit Messer lebensgefährlich

Euskirchen (dpa/lnw) - Bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Euskirchen soll ein 45-Jähriger versucht haben, seine Lebensgefährtin mit einem Messer zu töten. Die 49-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Zustand sei jedoch stabil, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann wurde am Montagabend noch in der Wohnung festgenommen und ist inzwischen in Untersuchungshaft.

Von dpa