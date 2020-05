NRW-Bauwirtschaft drängt Kommunen zu rascher Auftragsvergabe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Bauwirtschaft drängt die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, trotz der Corona-Krise rasch wieder neue Bauprojekte auszuschreiben und zu vergeben. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass schon in acht bis zwölf Wochen vielerorts Auftragslöcher entstehen und die Arbeiten zum Stillstand kommen. «Bauunternehmen können nach den Schwierigkeiten durch die Pandemie, die auch bei der Bauwirtschaft zu Einschränkungen und Problemen sowie Auftragsausfall geführt hat, eine solche Phase nicht überbrücken», warnte der Hauptgeschäftsführer von Bauverbände NRW, Hermann Schulte-Hiltrop, am Dienstag.

Von dpa