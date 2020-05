Regen nur im Norden: Es bleibt kühl in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw) - Einströmende Polarluft bringt in den kommenden Tagen kühles Wetter nach Nordrhein-Westfalen. Der Vorhersage das Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge pendeln sich die Temperaturen bis Freitag auf Höchstwerten von maximal 16 Grad ein, in den Nächten ist Bodenfrost möglich. Zum Wochenende hin soll es demnach wieder etwas wärmer werden. Nur im Norden des Landes erwartet der DWD in den nächsten Tagen noch einige Schauer, sonst bleibt es trocken und meist sonnig.

Von dpa