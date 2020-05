Maskierte Täter sprengen Geldautomaten in Voerde

Voerde (dpa/lnw) - Mehrere maskierte Täter haben einen Geldautomaten in einem Bankgebäude in Voerde (Kreis Wesel) gesprengt und sind geflohen. Zeugen hätten beobachtet, wie mindestens drei Personen in der Nacht zu Dienstag nach der Tat in einem Auto geflohen seien, teilte die Polizei mit. Durch die Explosion wurden der Automat zerstört und das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Zur Schadenhöhe und Beute der Täter machte die Polizei zunächst keine Angaben. Verletzt wurde bei der Tat niemand.

Von dpa