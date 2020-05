SPD will Auskunft über Corona-Infektions-Beginn in Coesfeld

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik in Coesfeld wird am Mittwoch Thema im nordrhein-westfälischen Landtag. Die SPD will im Arbeits- und Gesundheitsausschuss vom zuständigen Minister Karl-Josef Laumann (CDU) wissen, seit wann die Behörden von den Infektionen unter den Arbeitern in dem Schlachthof gewusst haben, und was sie zur Eindämmung unternommen haben.