Regen zu Wochenbeginn, danach wechselnd bewölkt bis heiter

Essen (dpa/lnw) - Nach einem regenreichen Wochenstart wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen in der kommenden Woche wechselnd bewölkt bis heiter. Am Montag gibt es örtlich noch etwas Regen, der aber am Vormittag nach und nach abzieht, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen sagte. Dann lockert es bei Temperaturen von acht bis 14 Grad von Nordwesten her auf. Die Nacht wird klar und trocken - aber kalt bei Temperaturen von zwei Grad. Auch Bodenfrost tritt vielerorts auf.

Von dpa