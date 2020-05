Tödliche Messerattacke: 61-jähriger Verdächtiger in U-Haft

Münster (dpa/lnw) - Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 33-Jährigen hat die Polizei in Münster einen 61 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen und ermittelt gegen ihn wegen Totschlags. In einer ersten Vernehmung habe der Beschuldigte eine Auseinandersetzung mit dem Opfer eingeräumt und ausgesagt, dass er sich gegen den Mann nur zur Wehr setzen wollte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag in Münster mit. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Von dpa