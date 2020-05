Renitenter 41-Jähriger verletzt Polizisten

Düren (dpa/lnw) - Einem 41-Jährigen aus Düren hat sein renitentes Verhalten bei seiner Geburtstagsparty eine Nacht in einer Ausnüchterungszelle eingebracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde sie am Samstag kurz vor Mitternacht zur Wohnung des Mannes gerufen, der seinen Geburtstag mit lauten Techno-Klängen feierte. Mehrfach sei der von Beginn an «missmutig gelaunte» und später «aggressiv und polizeifeindlich» auftretende Mann ermahnt worden, die Musik leiser zu stellen. Die Polizei drohte auch an, die Musikanlage mitzunehmen.

