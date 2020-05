Dortmund untersagt Demo gegen Corona-Einschränkungen

Aktuell sei am geplanten Ort, dem Platz «Alter Markt» in der Dortmunder Innenstadt, auch noch nichts los, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag auf dpa-Anfrage. Zuvor hatte die Dortmunder Polizei erklärt, ihr lägen «gesicherte Erkenntnisse darüber vor, dass vom Verfassungsschutz beobachtete Rechtsextremisten versuchen werden, bereits angemeldete Demonstrationen zu unterwandern.»

Polizeipräsident Gregor Lange erklärte, Rechtsextremisten würden eine öffentlich deutlich wahrnehmbare Kritik an den Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie nutzen, um zur Abschaffung der Freiheit und der Grundrechte anzustacheln. «Sie wollen die Kritik an der Corona-Schutzverordnung für eine eigene Kampagne missbrauchen und ihr rechtsextremes Gedankengut verbreiten», so Lange.