Rollator und Kinderwagen brennen in Mehrfamilienhaus

Dortmund (dpa/lnw) - Ein brennender Rollator und Kinderwagen haben in der Nacht auf Samstag einen Treppenraum in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund stark verraucht. Das teilte die Dortmunder Feuerwehr am Samstag mit. Zuerst hatten die «Ruhr Nachrichten» berichtet. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden, mit einem Hochleistungslüfter wurde das Gebäude anschließend vom Rauch befreit. Verletzt wurde niemand.

Von dpa