Deutsches Eurovision-Halbfinale im ARD-Sender One

Hamburg/Köln (dpa) - In einem von der ARD organisierten deutschen Eurovision-Song-Contest-Halbfinale können Fernsehzuschauer heute zehn Teilnehmer aus 40 Beiträgen wählen. Für Deutschland kann nicht votiert werden. In der rund dreistündigen Sendung «World Wide Wohnzimmer - das ESC-Halbfinale 2020» beim ARD-Kanal One präsentieren Dennis und Benni Wolter mit Peter Urban alle 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen ESC mit ihren Musikvideos. Auch das Video von Ben Dolic («Violent Thing») gibt es zu sehen, der deutsche Teilnehmer steht aber nicht zur Wahl. Die zehn am Ende Ausgewählten aus dem Ausland stehen am 16. Mai ab 20.15 Uhr in einer von Barbara Schöneberger moderierten Finalshow im Ersten zur Abstimmung.

