Schneider begrüßt Regelung mit fünf Auswechslungen

Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat die Entscheidung des International Football Association Board (Ifab) begrüßt, vorübergehend fünf statt drei Auswechslungen pro Team in einem Fußballspiel zuzulassen. «Wenn es bei drei Unterbrechungen pro Mannschaft bleibt, finde ich das eine gute Lösung. Das ist top, weil wir jetzt ja praktisch einen Kaltstart haben», sagte Schneider am Freitag in einem Video-Mediengespräch.

Von dpa