Intendant des Schauspiels Köln: bald Vertrag bis 2023

Köln (dpa) - Nach einer wechselvollen Vorgeschichte soll der Vertrag des Intendanten des Schauspiels Köln, Stefan Bachmann, schon bald bis 2023 verlängert werden. Geplant sei, dass die zuständigen politischen Gremien in ihren nächsten Sitzungen die erforderlichen Beschlüsse fassten, teilte die Stadt am Freitag mit. «Das ist ein schönes Zeichen für den Stellenwert der Kultur in dieser Stadt und auch für mich als Person», erklärte Bachmann.

Von dpa