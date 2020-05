Corona-Ausbruch: Lockerungen werden in Coesfeld verschoben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Corona-Ausbruch in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Coesfeld werden mehrere für den kommenden Montag vorgesehen Lockerungen der Schutzmaßnahmen in dem Kreis im Münsterland um eine Woche auf den 18. Mai verschoben. Das teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag mit. Die für Schulen und Kindertagesstätten für den 11. Mai geplanten Öffnungsschritte dürften dagegen umgesetzt werden.

Von dpa