Landwirte fordern Weiterbetrieb der Schlachthöfe

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass bei Beschäftigten einer Fleischfabrik von Westfleisch in Coesfeld über 100 Corona-Infektionen entdeckt worden waren. Der Betrieb musste die Produktion drosseln, aber bislang nicht einstellen. Die Landesregierung hatte am Freitag mitgeteilt, dass alle Schlachtbetriebe in NRW, ihre Mitarbeiter auf das Corona-Virus testen müssen.