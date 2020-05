Wann öffnen die Freibäder?: Warten auf Vorgaben des Landes

Essen (dpa/lnw) - Fliesen werden geschrubbt, Unkraut gezupft und Wasser in Becken gefüllt: Doch die Freibäder in Nordrhein-Westfalen warten vor dem möglichen Eröffnungstermin am 20. Mai auf Anweisungen vom Land. Vieles müsse noch geregelt werden, erklärten die Sprecher mehrerer Städte am Freitag: etwa wie viele Schwimmer gleichzeitig im Wasser sein dürfen oder wie Duschen und Umkleiden genutzt werden. Es fehlten Informationen über die angekündigten strengen Auflagen von Abstand und Hygiene, berichtete ein Sprecher der Stadt Bielefeld am Freitag: «Noch fischen wir also im Trüben».

Von dpa