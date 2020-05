Renitenter Masken-Verweigerer wirft Butter an die Decke

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Beim Kauf eines Stückes Butters ist ein renitenter Masken-Verweigerer in Mönchengladbach so ausfallend geworden, dass er es mit der Polizei zu tun bekommen hat. Nachdem der 26-Jährige schon beim ersten Einkauf von Alkohol mit seinem Kumpel die Schutzmaske verweigert hatte, kam er kurz danach zurück, um Butter zu kaufen - wieder ohne Maske zum Schutz vor dem Coronavirus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als der Geschäftsführer den Mann vor die Tür setzen wollte und Hausverbot erteilte, kam es zur Rangelei.