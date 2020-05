Kroos gratuliert Heynckes: Zeitungsbeitrag zum Geburtstag

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Toni Kroos gratuliert seinem früheren Trainer Jupp Heynckes öffentlich zum 75. Geburtstag an diesem Samstag. Dabei dankt der heutige Weltklasse-Spieler von Real Madrid seinem Ex-Coach für dessen Förderung. «Es ist ein toller Anlass für mich, nochmals Danke zu sagen. Denn ich bin überzeugt, dass ich ohne Ihr Vertrauen in mich - sowohl in Leverkusen als auch München - nicht hätte diesen Weg gehen können, den ich gegangen bin», schrieb der 30 Jahre Mittelfeldspieler in einem Beitrag für den «Münchner Merkur» und die «tz» (Samstag).

Von dpa