Wolfgang Niedecken warnt vor rechten Bauernfängern

Köln (dpa/lnw) - Wolfgang Niedecken (69) befürchtet, dass Rechtspopulisten die Corona-Krise zur Untergrabung der Demokratie ausnutzen könnten. «Die werden versuchen, einen Keil in die Bevölkerung zu treiben, unterschiedliche Gruppen gegeneinander auszuspielen und Verschwörungstheorien zu verbreiten», sagte der BAP-Sänger am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Dagegen müssen wir aufstehen.»

Von dpa