Wuppertal ehrt Friedrich Engels mit Hotline

Wuppertal (dpa) - Die Stadt Wuppertal würdigt ihren berühmten Sohn, den Philosophen Friedrich Engels, anlässlich seines 200. Geburtstags mit einem ungewöhnlichen Kunstprojekt. Bei der Engels-Hotline können Anrufer am Telefon seine Texte hören und mehr über den Theoretiker des Sozialismus erfahren. Engels (1820-1895) schrieb bissige «Briefe aus dem Wuppertal» und verließ seine Heimatstadt in jungen Jahren. Unter anderem ist in seinen Schriften die Rede von der «jämmerlichen Erscheinung» der Wupper und den «verschrobenen Türmen» am Ort.

Von dpa