Deutsche dürfen wieder im Designer Outlet Roermond shoppen

Roermond (dpa) - Das bei Verbrauchern aus Nordrhein-Westfalen beliebte Designer Outlet im niederländischen Roermond darf ab Montag wieder seine Tore öffnen. Das beschlossen die Behörden in der Provinz Limburg am Donnerstag. Das Shopping-Zentrum musste am 21. März auf Anordnung der Behörden im Zuge der Corona-Maßnahmen schließen. Auch deutsche Kunden sind nach Angaben der Behörden wieder willkommen. Bisher hatte die niederländische Polizei an der Grenze Deutschen dringend geraten, wieder umzukehren. Ein Einreiseverbot gab es aber nicht.

Von dpa