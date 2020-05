Nationalspieler Reus: «Müssen Vorbilder sein»

Dortmund (dpa) - Nationalspieler Marco Reus sieht die Profis nach der Entscheidung zur Fortsetzung der Bundesliga-Saison in der Pflicht. «Mit dieser Chance müssen wir alle verantwortungsbewusst umgehen. Wir Profifußballer sind Menschen wie alle anderen auch, wir sind genauso wenig perfekt, aber wir sollten schon wissen, dass man jetzt noch intensiver als sonst auf uns schaut. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so», sagte der Mannschaftskapitän von Borussia Dortmund am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa