Krankenpfleger belästigt Schülerpraktikantin: Geldstrafe

Bonn (dpa/lnw) - Wegen sexueller Belästigung einer Schülerpraktikantin hat das Bonner Amtsgericht am Donnerstag einen ehemaligen Krankenpfleger zu einer Geldstrafe von 1350 Euro verurteilt. Der 29-Jährige hatte gestanden, die 17-Jährige, die er betreuen sollte, beim Rundgang durch ein Krankenhaus in Wesseling 2018 wiederholt sexuell berührt zu haben. Dafür nutzte der ausgebildete Rettungssanitäter Situationen in Fahrstühlen oder im Pflegearbeitsraum aus.

Von dpa