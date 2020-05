NRW-Städtetag warnt vor Fan-Ansammlungen bei Fußballspielen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Städte in Nordrhein-Westfalen fordern ein verbessertes Konzept für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga. So müsse eine Ansammlung von Fangruppen vor den Stadien verhindert werden, teilte der Städtetag NRW am Donnerstag mit. Am Mittwoch hatten Bund und Länder den Neustart der Fußball-Profiligen in der zweiten Mai-Hälfte erlaubt. Der Spielbetrieb in 1. und 2. Liga soll nun ab dem 16. Mai ohne Publikum in den Stadien fortgesetzt werden.

Von dpa