Köln (dpa/lnw) - Als die Mieter zurück in ihre Kölner Wohnung kamen, waren Dach und Wände abgerissen: Nun muss die Vermieterin ihre übereilte Sanierung rückgängig machen. Das entschied das Kölner Amtsgericht in dem kuriosen Mietstreit am Donnerstag und gab damit dem Antrag der Kläger statt.

Von dpa