Verdi startet Unterschriftenaktion für «Corona-Bonus»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will mit einer landesweiten Unterschriftenaktion der Forderung nach einem «Corona-Bonus» für Pflegekräfte Nachdruck verleihen. Die NRW-Landesregierung müsse den vom Bund geschaffenen Rahmen für eine steuerfreie Zahlung von 1500 Euro nutzen, heißt es in einem am Donnerstag zum Start der Aktion veröffentlichten offenen Brief. Mindestens für April, Mai und Juni sollten Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen, die in der Corona-Krise besonders belastet seien, pro Monat eine Prämie von 500 Euro bekommen.

Von dpa