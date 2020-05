Wiederholungstäter bettelt mit Schlagring in der Hand

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Mann (32), der laut Bundespolizei bereits 148 Mal auffällig geworden ist, hat am Dortmunder Hauptbahnhof erneut für einen Einsatz gesorgt: Der «alte Bekannte», so die Polizei wörtlich, habe nachts Personen auf dem Vorplatz um Geld angeschnorrt - mit einem Schlagring in der Hand.