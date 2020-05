Köln (dpa/lnw) - Eine Frau soll in einer Kölner Arztpraxis mit einer Schreckschusspistole geschossen haben. Zwei Menschen erlitten Verletzungen durch Knallgeräusche, wie die Polizei nach ersten Ermittlungen mitteilte. Die Schüsse seien am Vormittag in einer Praxis am Kölner Neumarkt gefallen. «Nach allem, was wir jetzt wissen, wohl mit einer Schreckschusspistole», sagte ein Sprecher.

Die Frau flüchtete den Angaben zufolge zu Fuß und wurde wenig später auf dem Balkon ihrer Wohnung gesichtet, die in der Nähe der Arztpraxis liegen soll. Zu ihrer Festnahme zog die Polizei ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzu. «Die sind gerade vor Ort und kümmern sich um die Festnahme», sagte eine Sprecherin.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Mehrere Medien hatten berichtet.