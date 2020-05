Leverkusen (dpa/lnw) - Ein maskierter Mann hat eine Tankstelle in Leverkusen überfallen und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Die Polizei nahm kurze Zeit später den mutmaßlichen Täter (46) in der Nähe des Tatorts fest. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Beamten mitteilten.

Von dpa