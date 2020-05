Raub auf Tankstelle: Mitarbeiterin gefesselt

Leverkusen (dpa/lnw) - Ein maskierter Täter hat eine Tankstelle in Leverkusen überfallen und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter am frühen Donnerstagmorgen eine Mitarbeiterin der Tankstelle am Eingang abgepasst, gefesselt und dann die Kasse leer geräumt sowie mehrere Zigarettenstangen entwendet. Danach sei er geflüchtet, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde niemand.

Von dpa