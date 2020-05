Getöteter 17-Jähriger: Verdächtiger kurz zuvor entlassen

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein 18-Jähriger, der Ermittlern zufolge in Bielefeld einen 17-Jährigen getötet haben soll, ist kurz vor der Tat in einem anderen Fall aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Nach einer in der Corona-Krise verschobenen Gerichtsverhandlung wegen Raubes habe damals kein Haftgrund mehr bestanden, erklärte ein Sprecher des Bielefelder Amtsgerichts am Mittwoch.

Von dpa