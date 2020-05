Toter Junge in Mönchengladbach: Jugendamt war eingeschaltet

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Vor dem mutmaßlich gewaltsamen Tod eines Fünfjährigen in Mönchengladbach hatte die Kita das Jugendamt eingeschaltet. Das Jugendamt habe Kontakt zur Familie wegen «kleinerer Hämatome» am Arm des Kindes aufgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Ob die Familie Hilfsangebote abgelehnt habe, sei Gegenstand der Ermittlungen. Um die Rolle des Jugendamtes gehe es bei den Ermittlungen aber nicht. «Derzeit sehe ich keinen Anfangsverdacht einer Straftat durch einen Mitarbeiter des Jugendamtes», sagte Staatsanwalt Stefan Lingens. Zuvor hatte der WDR über das eingeschaltete Jugendamt berichtet.