SPD-Politiker Kutschaty fordert Umdenken im Profi-Fußball

Düsseldorf (dpa) - Thomas Kutschaty, Fraktionsvorsitzender der SPD in NRW, hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) in einem Offenen Brief zum Umdenken aufgefordert. «Die Rückkehr zur vermeintlichen Normalität des Geschäfts wäre ein falsches, ein fatales Zeichen», kommentierte der Politiker am Mittwoch in einem an den DFL-Chef Christian Seifert adressierten Schreiben mit Bezug auf die in der Corona-Krise gesunkene Akzeptanz für den Profi-Fußball.

Von dpa