NRW erwartet Laschets Corona-Plan für Kitas und Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit Spannung erwarten Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen neue Beschlüsse zur Rückkehr aus der Corona-Krise in die Normalität. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will heute im Anschluss an eine Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs den Fahrplan für NRW vorstellen.

Nach Kommunikationswirrwarr in der vergangenen Woche wollen Schüler, Lehrer und Eltern endlich Klarheit, wie es nun tatsächlich mit der Öffnung der Schulen weitergeht. Diese Entscheidung ist Ländersache.

Auf jeden Fall sollen Viertklässler von diesem Donnerstag an wieder in die Grundschulen zurückkehren. In NRW gibt es aktuell rund 160 000 Grundschüler in der vierten Jahrgangsstufe. Jugendliche, die in den Stufen 10, 12 oder 13 gerade vor Abschlussprüfungen stehen, sind bereits wieder in der Schule. Wann und wie es konkret mit den Grundschulklassen 1 bis 3 weitergeht, ist noch nicht definitiv entschieden.

Es wird damit gerechnet, dass Bund und Länder sich hinter ein Konzept der 16 Jugendminister zur schrittweisen Wiederbelebung des Kitabetriebs stellen werden. Damit dürfte dann der Weg für NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) frei sein, die derzeitigen Notbetreuungen noch stärker auszuweiten. Ziel des Schul- und des Familienministeriums ist es, dass alle Kinder vor den Sommerferien zumindest zeitweise wieder in ihre Kita oder Schule zurückkehren können.

Die Grünen fordern konkrete Angaben zu personellen und räumlichen Ressourcen in den Kitas sowie zu Hygienestandards. «Die aktuelle Situation ist für Kinder, Jugendliche und Familien kaum noch tragbar, die unklaren Perspektiven für die Zukunft verunsichern und bedrücken», schrieb die Vizevorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Josefine Paul, in einem Brief an Stamp.

Der Minister unterstrich seine Forderung nach mehr Gestaltungsspielräumen für die Bundesländer. «Ich wünsche mir maximale Freiheit für die Länder, selbst zu entscheiden», sagte er dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». Die Bund-Länder-Runde solle sich auf Bereiche konzentrieren, die übergeordnet geregelt werden müssten, wie Großveranstaltungen oder die Fußball-Bundesliga. «Jetzt ist aber der Zeitpunkt, regional stärker zu differenzieren.»

Ob der Politiker-Gipfel der Bundesliga schon für Mitte Mai wieder grünes Licht geben wird, war zunächst unklar. In NRW wird die Entscheidung von sieben Bundesligisten heiß erwartet. Als sehr wahrscheinlich gilt hingegen, dass Laschet Erleichterungen für den Breitensport ankündigen wird. Mehrere Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg haben das bereits getan. Dort sind Lockerungen für kontaktlose Einzelsportarten wie Leichtathletik, Tennis und Golf beschlossen worden.

Die Grünen kritisierten, die Agenda der Landesregierung habe eine «dramatische Schieflage in Richtung gut organisierter Wirtschaftsinteressen» sichtbar gemacht. Einerseits werde in Pflegeheimen trotz ausreichender Kapazitäten noch immer nicht flächendeckend und in kurzen Abständen auf das Coronavirus getestet, schreiben Landeschef Felix Banaszak und der Fraktionsvize der Grünen im Landtag, Mehrdad Mostofizadeh, in einem Gastbeitrag für den «Kölner Stadt-Anzeiger» (Mittwoch). «Dass gleichzeitig für kickende Bundesliga-Millionäre ausgefeilte Schutzkonzepte und reihenweise Tests geplant werden und auf der Agenda des Ministerpräsidenten weit oben stehen, muss für Pflegekräfte wie Hohn klingen.»

Mit hohen Erwartungen blickt auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband auf die Corona-Konferenz der Spitzenpolitiker. «Wir erwarten die Eröffnung unserer Betriebe für Mitte Mai und ein Rettungspaket, was seinen Namen verdient», mahnte der Präsident des NRW-Verbands, Bernd Niemeier.

Nordrhein-Westfalen hatte bereits Ende April gemeinsam mit Baden-Württemberg und Niedersachsen einen Drei-Stufen-Plan zur Öffnung von Gastronomie und Hotels vorgelegt.