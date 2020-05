Oper startet Corona-Konzertreihe vor Seniorenheimen

Dortmund (dpa/lnw) - Kleiner Konzertgenuss in der Isolation: Die Dortmunder Philharmoniker und die Oper bringen mit der Reihe «Musik auf Rädern» kleine Minikonzerte vor Seniorenheime der Ruhrgebietsstadt. Den ersten Auftritt hatte am Dienstag die Opern-Sopranistin Irina Simmes an einer Seniorenwohnanlage in der Innenstadt. Im Innenhof trat die Musikerin vor ein Mikrofon und präsentierte mehrere Opernpassagen sowie den Evergreen «Summertime». An geöffneten Fenstern und auf Balkonen verfolgten die Bewohner das kleine Konzert und dankten mit reichlich Applaus.

Von dpa