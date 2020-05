Neuer Geschäftsführer und Sportdirektor bei den Pinguinen

Krefeld (dpa/lnw) - Die Krefeld Pinguine haben zwei Führungspositionen neu besetzt. Mit dem Start des neuen Geschäftsjahres am 1. Mai hat Roger Nicholas sowohl die Position des Geschäftsführers als auch die des Sportdirektors übernommen, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag bekanntgab. Der bisherige Amtsinhaber Matthias Roos habe seinen am 31. Oktober auslaufenden Vertrag nicht verlängern und bereits zum 31. Juli aufheben wollen.

Von dpa