Van Hoogdalem: «Bundesliga ohne Schalke ist unvorstellbar»

Voerendaal (dpa/lnw) - Der frühere Fußballprofi Marco van Hoogdalem sorgt sich in der Corona-Krise um seinen ehemaligen Verein Schalke 04. «Eine Bundesliga ohne Schalke ist unvorstellbar», sagte der 47 Jahre alte Niederländer, der 1997 zum Kader des UEFA-Cup-Siegers gehörte, auch wenn er im Europapokal nicht spielberechtigt war. «Es scheint so zu sein, dass ein Saisonabbruch Schalke finanziell besonders hart treffen würde. Aber eines kann ich sagen: Auch für diesen Fall muss es für S04 eine Lösung geben. Schalke 04 ist so ein großer Verein, der so viele Menschen berührt, der geht nicht verloren. Das hoffe und glaube ich», sagte van Hoogdalem der dpa.

Von dpa