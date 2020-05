Gericht: Sportler muss Unfallgefahr selbst abschätzen

In dem betreffenden Fall hatte der spätere Kläger bei einem Betriebsausflug an einer «aktiven Führung» durch einen Parcours des Sport- und Olympiamuseums in Köln teilgenommen. Eine Mitarbeiterin fragte jeweils, ob jemand die Übung absolvieren wolle. Der spätere Kläger meldete sich freiwillig und absolvierte Weitsprünge mit Zwei-Kilo-Hanteln in den Händen. Dabei zog er sich einen Sehnenriss in beiden Knien zu.

Anschließend verklagte er das Museum - die Übung sei für nicht sporterprobte Leute ungeeignet gewesen, es habe auch kein Aufwärmtraining gegeben. Das Landgericht Köln urteilte jedoch, als Erwachsener müsse man seine Belastungsgrenzen ungefähr einschätzen können. Der Mann ging in Berufung, zog seine Klage aber zurück, nachdem das Oberlandesgericht klargemacht hatte, dass es die Sache genauso sehe und die Berufung zurückweisen werde.