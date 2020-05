Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Über zwei Wochen haben sich die Gartenfreunde wegen der Corona-Krise gedulden müssen, aber am Dienstag (09.00 Uhr) öffnet die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Am Vormittag können die ersten regulären Gäste über die Ausstellung auf einem neu gestalteten Zechengelände schlendern und sich Gärten, Blumen und Park anschauen. Wegen des Corona-Virus soll es Abstandsmarkierungen, Aushänge, Durchsagen, Zutrittsbeschränkungen und Einbahnregelungen geben. Ursprünglich war die Öffnung für den 17. April geplant gewesen.

Schon während der Schnuppertage mit insgesamt mehr als 15 000 Besuchern hatte das Corona-Konzept der Landesgartenschau nach Einschätzung der Geschäftsführung funktioniert. Die Leute hätten sich an die Regeln gehalten, so die Bilanz. An gut besuchten Wochenendtagen werden nun rund 10 000 Besucher erwartet. Die Landesgartenschau rechnet nach eigenen Angaben bei 560 000 Besuchern bis zum 11. Oktober mit 5,6 Millionen Euro Ticketeinnahmen.

Neben angelegten Gärten zu bestimmten Themen zeigt die Schau den Angaben zufolge in der so genannten Blumenhalle alle zwei Wochen wechselnde Ausstellungen. Seit dem vergangenen Freitag ist eine Ausstellung mit Azaleen und anderen Gehölzen zu sehen in einem Farbenspiel von Purpur, Orange und Rot.

Nach der Schließung der Zeche Bergwerk West im Jahr 2012 hatte Kamp-Lintfort mit der Landesgartenschau die Weichen für ein neues Quartier mit Wohnungen, Dienstleistern, kleinen Gewerbebetrieben und einem Park gestellt.