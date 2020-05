Mehrere Zoos öffnen am Dienstag wieder

Münster/Köln (dpa/lnw) - Mehrere Zoos öffnen an diesem Dienstag nach rund eineinhalb Monaten Zwangspause wieder ihre Pforten. Seit Montag erlaubte die Landesregierung den Betrieb von Zoos und Kultureinrichtungen. Dabei müssen aber - wie derzeit überall - Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden: Besucher müssen in Innenräumen einen Mundschutz tragen und sich an die Hygiene- und Abstandsregeln halten.